안산서 우회전 차량 돌진…등교하던 고교생 1명 사망·2명 부상

경기 안산에서 우회전하던 차량이 횡단보도를 건너던 학생 등 3명을 들이받아 1명이 숨지고 2명이 다쳤습니다.



오늘(24일) 오전 8시 40분쯤 경기 안산시 상록구 본오동 한 사거리에서 우회전하던 승용차가 자전거를 타고 횡단보도를 건너던 A 군을 들이받았습니다.



이후 이 차량은 우측 인도로 돌진해 B 양 등 여고생 2명도 들이받았습니다.



이 사고로 A 군이 구급대원들에 의해 심정지 상태로 인근 병원에 옮겨졌지만 숨졌습니다. 또, B 양 등 2명도 다쳐 치료를 받았는데 생명에는 지장이 없는 상태입니다.



당시 차량 운전자인 50대 여성 C 씨는 수인산업도로 방향으로 우회전하던 중 보행 신호에 맞춰 횡단보도를 건너던 A 군을 미처 보지 못하고 사고를 냈던 것으로 파악됐습니다.



이후 당황한 C 씨가 브레이크가 아닌 가속 페달을 밟으면서 차량이 인도로 돌진했던 것으로 경찰은 보고 있습니다.



A 군과 B 양 등 3명은 인근 고등학교로 등교하던 중 사고를 당했던 것으로 전해졌습니다.



경찰은 교통사고 처리 특례법 위반(치사상) 혐의로 C 씨를 형사 입건했습니다.



경찰은 조사를 통해 자세한 사고 경위를 파악할 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!