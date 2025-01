블룸버그 “바이든, 일본제철의 US스틸 인수 불허 결정”

조 바이든 미국 대통령이 일본제철의 US 스틸 인수를 불허하기로 결정했다고 블룸버그 통신이 복수의 소식통을 인용해 현지 시각 2일 보도했습니다.



블룸버그 통신은 백악관이 현지 시각 3일 US 스틸 인수 여부에 대한 최종 결정 내용을 발표할 예정이라고 전했습니다.



일본제철은 지난 2023년 12월 미국 산업화의 상징으로 꼽혀 온 US 스틸을 141억 달러, 한화 약 18조 3천억 원에 매수키로 했다고 발표하고 같은 달 미 재무부 산하 외국인투자심의위원회(CFIUS)에 심의를 요청했습니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



