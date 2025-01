작년 멜론 연간 1위는 TWS ‘첫 만남은 계획대로 되지 않아’

지난해 국내 대표 음원 플랫폼 멜론에서 가장 사랑받은 노래는 신인 투어스(TWS)의 데뷔곡 '첫 만남은 계획대로 되지 않아'로 나타났다.



9일 멜론이 발표한 2024년 연간 차트에 따르면 숏폼 플랫폼 등에서 큰 인기를 끈 이 노래가 연간 차트 1위에 올랐다.



2위는 타이틀곡이 아닌데도 인기를 끈 (여자)아이들의 '나는 아픈 건 딱 질색이니까', 3위는 주간 차트 15주 연속 1위로 역대 최장 1위 기록을 세운 에스파의 히트곡 '슈퍼노바'(Supernova)였다.



아이유의 히트곡 '러브 윈스 올'(Love Wins All)은 4위였다.



이 밖에 중독성을 앞세워 인기를 끈 아일릿의 데뷔곡 '마그네틱'(Magnetic)은 8위, 뉴진스의 '하우 스위트'(How Sweet)는 15위, 아이브가 2023년 발표한 '아이 엠'(I AM)은 21위를 각각 기록해 걸그룹 강세가 작년에도 이어졌다.



멜론은 "에스파는 '슈퍼노바' 이외에도 '드라마'(Drama), '아마게돈'(Armageddon), '스파이시'(Spicy) 등 다수 히트곡을 연간 차트에 진입시키며 대세 걸그룹으로서의 존재감을 과시했다"며 "또 다른 4세대 대표 걸그룹 뉴진스도 총 8곡을 연간 차트 100위 안에 올렸다"고 설명했다.



작년 한 해 데이식스를 앞세운 밴드 열풍도 두드러졌다.



데이식스는 '차트 역주행' 돌풍을 일으킨 '한 페이지가 될 수 있게'(5위)와 '예뻤어'(7위)를 비롯해 지난해 발표한 '웰컴 투 더 쇼'(Welcome to the show)와 '해피'(HAPPY)도 연간 차트에 진입시켰다.



또 걸밴드 QWER은 '고민중독'으로 10위, '내 이름 맑음'으로 91위를 각각 기록했다. 드라마 '선재 업고 튀어'에 등장한 밴드 이클립스의 '소나기'는 14위를 차지했다.



작년 상반기에 화제를 모은 비비의 '밤양갱'은 16위에 올랐고, 블랙핑크 로제가 팝스타 브루노 마스와 협업한 '아파트'(APT.)는 10월 발매 곡인데도 46위에 올라 거센 돌풍을 실감하게 했다.



해외 연간 차트에서는 국내에서 탄탄한 팬덤을 구축한 찰리 푸스의 '아이 돈트 싱크 댓 아이 라이크 허'(I Don't Think That I Like Her)가 2023년에 이어 2년 연속 1위를 차지했다. 뉴진스의 일본 데뷔곡 '슈퍼내추럴'(Supernatural)은 2위, 멤버 하니가 도쿄 돔 팬 미팅에서 불러 화제를 모은 마쓰다 세이코의 '푸른 산호초'(靑い珊瑚礁·Aoi Sangosho)는 95위에 올라 눈길을 끌었다.



테일러 스위프트의 '크루얼 서머'(Cruel Summer)는 월드투어 개최 효과로 6위를 기록했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



