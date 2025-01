SM, 다음 달 창립일에 30주년 앨범 발표…‘땡큐’ 등 17곡 수록

SM엔터테인먼트가 창립 30주년 기념일인 다음 달 14일 소속 가수들의 단체 앨범 '2025 SM타운 : 더 컬처, 더 퓨처'(2025 SMTOWN : THE CULTURE, THE FUTURE)를 발표한다고 14일 밝혔다.



이번 신보는 단체 앨범으로는 지난 2022년 12월 SM타운 겨울 앨범 이후 약 2년 2개월 만이다.



앨범에는 타이틀곡이자 SM의 단체곡 '땡큐'(Thank You)를 비롯해 SM의 히트곡을 선후배 가수들이 리메이크한 노래 등 17곡이 수록된다.



강타는 S.E.S.의 '저스트 어 필링'(Just A Feeling), 보아는 샤이니 종현의 '하루의 끝', 동방신기는 레드벨벳의 '사이코'(Psycho), 슈퍼주니어는 신화의 '아이 프레이 포 유'(I Pray 4 U)를 불렀다.



또 소녀시대는 천상지희 더 그레이스의 '열정', 엑소는 H.O.T.의 '투지', 레드벨벳은 소녀시대의 '런 데빌 런'(Run Devil Run)을 재해석했다. NCT 127은 현진영의 '흐린 기억 속의 그대', NCT 드림은 엑소의 '러브 미 라이트'(Love Me Right), 웨이션브이는 샤이니의 '줄리엣', 에스파는 에프엑스의 '첫 사랑니', 라이즈는 동방신기의 '허그'(Hug)를 리메이크했다.



SM의 막내 NCT 위시는 슈퍼주니어의 '미라클'(Miracle), 나이비스는 보아의 '게임'(Game)을 들려준다.



이밖에 SM 산하 댄스 뮤직 레이블 스크림 레코즈와 클래식&재즈 레이블 SM 클래식스는 샤이니의 '뷰'(View)와 보아의 '마이 네임'(My Name)을 각각 자신만의 색깔로 선보인다.



SM은 "이번 앨범을 통해 세대를 초월하는 SM 음악의 힘을 다시 한번 증명할 것"이라고 말했다.



[사진 출처 : SM엔터테인먼트 공식 홈페이지 캡처]



