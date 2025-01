美재무부, ‘IT 노동자 해외 파견’ 북한 회사·개인 제재

미국 재무부가 북한의 대량살상무기(WMD) 개발 등에 필요한 자금을 조달하기 위해 불법으로 정보기술(IT) 노동자의 해외 파견에 관여하는 북한 개인 2명, 회사 4곳을 제재 명단에 올렸습니다.



재무부 해외자산통제국(OFAC)은 현지시간 16일 보도자료에서 이같은 제재 사실을 발표했습니다.



제재 대상은 ▲ 인민무력성 53부(Department 53·조선봉래산무역회사) ▲ 고려오송해운 ▲ 천수림무역회사 ▲ 랴오닝 중국 무역 유한회사 ▲ 정인철 ▲ 송경식 등입니다.



이 가운데 53부는 북한 국방성 산하 무기 거래 관련 기관입니다. 53부는 재래식 무기 및 군용 통신 장비를 판매하는 것 외에도 위장 회사를 통해 IT 및 소프트웨어 개발을 비롯해 다양한 분야에서 수익을 창출하고 있다고 재무부는 밝혔습니다.



고려오송해운 및 천수림무역회사는 53부의 위장 기업이며 라오스에서 북한 IT 대표단을 유지하고 있습니다.



이곳의 IT 노동자들은 지시에 따라 신분을 위장하고 암호화폐 거래소, 웹사이트 등과 관련된 IT 프로젝트를 통해 북한을 위해 불법 수익을 창출하고 있습니다.



정인철은 천수림 무역회사의 대표이며 송경식은 고려오송해운의 중국 선양 대표라고 재무부는 밝혔습니다.



이밖에 중국 소재의 랴오닝 중국 유한회사는 노트북 등 북한 IT 근로자들을 위한 장비를 53부에 배송했습니다.



재무부는 “북한은 미국 및 유엔 제재를 회피하기 위해 고도로 숙련된 IT 노동자 수천 명을 전 세계에 파견하고 있다”면서 “북한 정부는 이들 근로자가 수령하는 임금의 최대 90%를 받아 WMD를 위한 수십억 달러의 예산을 매년 창출하고 있다”고 말했습니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



