최상목 권한대행 “트럼프 취임 축하…한미동맹을 다시 위대하게”

최상목 대통령 권한대행이 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 도널드 트럼프 미국 대통령에게 취임 축하 메시지를 보냈습니다.



최 대행은 오늘(21일) 오전 ‘엑스’(구 트위터)에 트럼프 대통령과 밴스 부통령에게 “취임을 축하드린다”며 “대한민국은 미국 제45대 대통령 때 그랬듯 제47대 임기에도 한미동맹을 다시 위대하게(Making the Alliance Great Again) 만들기를 고대하고 있다”고 말했습니다.



트럼프 행정부 1기에도 한미동맹이 견고했음을 밝히며, 2기에도 동맹 강화를 희망한다는 뜻을 밝힌 겁니다.



최 대행은 이 대목에서 MAGA(Make America Great Again ·‘ 미국을 다시 위대하게’)라는 트럼프 대통령 선거 구호를 ‘동맹을 다시 위대하게(Making the Alliance Great Again)’로 바꿔 표현하기도 했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



