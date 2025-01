윤 대통령 탄핵 심판 “인용 60% vs 기각 36%”…“핵 보유 찬성 74%” [KBS 설특집 여론조사]②

<조사 개요>



의뢰 기관 : KBS

수행 기관 : 한국리서치

조사 일시 : 2025년 1월24일~1월26일 (3일간)

조사 대상 : 전국 만 18세 이상 남녀 (성·연령·지역 할당 후 무선 가상번호 추출)

표본수 : 1,000명

조사 방법 : 전화면접조사

응답률 : 18.4%

가중치 부여 방식 : 지역별·성별·연령별 가중치 부여 (셀가중/2024년 12월말 행정안전부 주민등록 인구 기준)

표본 오차 : ±3.1%p (95% 신뢰수준)

(조사결과는 소수점 첫째 자리에서 반올림해 정수로 표기)



자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 또는 KBS 홈페이지에서 보실 수 있습니다.



KBS가 설 연휴를 맞아 여론조사를 실시했습니다. 어제(27일) 9시 뉴스 등을 통해 보도한 정당 지지도와 차기 대선 후보 적합도, 조기 대선시 가상대결( 국민의힘 35%·민주당 37%…“정권 재창출 39%·정권 교체 50%” [KBS 설특집 여론조사]① ) 결과를 전했는데요.오늘(28일)은 윤석열 대통령 탄핵 심판과 구속에 대한 여론, 민주당 이재명 대표 선거법 재판에 대한 인식, 미국 트럼프 대통령 관련 현안 등에 대한 여론조사 내용을 전해드립니다.■ 윤 대통령 탄핵 심판…"인용 60%" vs "기각 36%"먼저, 윤 대통령 탄핵 심판에서 헌법재판소가 어떤 결정을 내려야 한다고 생각하는지 물었습니다.'탄핵 인용'을 선택한 응답자가 60%, '탄핵 기각'을 꼽은 응답자는 36%로 조사됐습니다.한달 전 KBS 신년 여론조사 당시( '탄핵 인용' 69%, '탄핵 기각' 26% )와 비교해 '탄핵 인용'은 9%p 하락했고, '탄핵 기각' 여론은 10%p 상승했습니다. (2025년 신년 여론조사: KBS의뢰·한국리서치 조사·2024년12월29~31일 조사·자세한 내용은 중앙선관위 여론조사심의위원회 홈페이지 참조)내란죄 수사권 논란을 빚은 공수처의 윤석열 대통령의 체포 및 구속 과정에 대한 의견도 물었습니다.'윤 대통령 체포와 구속이 수사에 필요한 적법한 조치였다'는 의견이 57%, '수사권 없는 공수처의 불법 조치였다'는 40%로 나타났습니다.윤 대통령 탄핵심판과 체포, 구속에 대한 여론을 종합하면 ▲50대 이하 연령층 ▲수도권·호남권 ▲진보층·중도층에서 윤 대통령 탄핵에 찬성하고, 체포와 구속 과정을 적법하다고 보는 비율이 높았습니다.반면 ▲70세 이상 연령층 ▲보수층에서는 대통령 탄핵에 반대하고 있고, 체포와 구속 과정을 불법 조치로 인식하는 응답자가 많았습니다.■ 이재명 대표 선거법 재판…"선거법 기간대로 진행" 62% vs "기간 상관없이 충분히 심리" 29%최근 공직선거법 사건 항소심 재판이 시작된 더불어민주당 이재명 대표, 지난해 11월 선거법 위반 사건 1심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고 받았습니다.그동안 국민의힘에서는 이 대표 재판과 관련해 "고의로 재판을 지연시키고 있다"고 주장해왔고, 민주당은 "재판 지연을 한 적이 없다"라고 맞서온 가운데, 최근 이 대표 선거법 사건 항소심 재판부가 선고 기일을 사실상 3월 중으로 예고한 상태입니다.이 대표의 선거법 재판 일정은 앞으로 어떻게 돼야 하는지 물었습니다."선거법에 따라 2심 3개월, 3심 3개월 일정 안에 이재명 대표 선거법 재판이 진행돼야 한다"는데 응답자의 62%가 공감했습니다. "법에 정해진 기간과 상관없이 심리를 충분히 해야 한다"는 응답은 29%, 모름 무응답은 9%로 나타났습니다.권역별로는 호남권을 제외한 전 지역에서 "선거법에 따라 정해진 일정 안에 진행" 응답이 더 높았고, 광주·전라에서는 "법에 따라야" 42%, "기간 상관없이" 41%로 비슷했습니다.진보층(43%), 더불어민주당 지지층(40%), 차기 대선시 정권교체를 바라는 응답층(44%)에서는 10명 중 4명이 "선거법 상 기간대로 재판이 진행돼야 한다"는데 공감했습니다.최근 이진숙 방통위원장 탄핵소추가 헌법재판소에서 기각된 가운데, 법무장관, 감사원장, 국무총리 등 야당이 잇따라 국무위원 탄핵을 주도해온 데 대해서도 의견을 물었습니다."정부 기능을 마비시키는 과도한 권한 사용"이란 응답이 47%, "정부를 견제하기 위한 정당한 권한 사용"이란 응답은 44%로 오차 범위 내로 나타났습니다."과도한 권한 사용"이라는 응답은 ▲60대와 70세 이상 ▲대구·경북, 부산·울산·경남 ▲보수층 ▲국민의힘 지지층, 개혁신당 지지층에서 높게 조사됐습니다.반면, "정당한 권한 사용" 여론은 ▲40대 ▲광주·전라 ▲진보층 ▲민주당 지지층, 조국혁신당 지지층에서 높았습니다.■ 트럼프 대통령 영향? … "북핵 해결에 도움된다" 39% vs "도움 안된다" 52%미국 트럼프 대통령이 지난 20일(현지시간) 취임 이후 다시 북핵 이슈가 부상하고 있습니다.트럼프 대통령은 취임하자마자 북한을 '핵 보유국'으로 인정하는 듯한 발언에 이어, "김정은과 다시 연락을 해보겠다" "김정은은 똑똑한 남자" 등 발언을 이어가며 북미 대화 재추진 의지를 거듭 밝히고 있습니다.이런 트럼프 대통령이 북핵 문제 해결에 도움이 될 거라 보는지도 물었습니다.도움이 될 거라는 응답은 39%, 도움이 안될 거란 응답이 52%로 부정적 의견이 과반이었습니다. 부정적 의견은 특히 진보층(62%), 민주당 지지층(60%)에서 특히 많았습니다.만약 국제사회에서 북한이 '핵 보유국'으로 인정받게 될 경우, 우리나라도 핵을 보유해야 한다고 보는지에 대한 여론도 조사했습니다.우리나라 핵 보유 찬성 여론은 74%로, 반대 여론(20%)보다 50%p 이상 높게 나타났습니다. 찬성 여론 가운데서도 '매우 찬성한다'는 응답이 49%에 달했습니다.모든 연령대와 지역, 이념 성향에서 핵 보유 찬성 의견이 높게 나타나면서, 북한의 핵 보유에 대한 우려와 함께 실질적 대응력 강화의 필요성에 대한 인식이 반영된 거라고 한국리서치는 분석했습니다.이와 관련한 2025년 설특집 여론조사 내용은 오늘(28일) 밤 9시 에서 더 자세하게 전해 드립니다.