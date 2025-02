트럼프발 관세 전쟁…캐나다도 미국에 25% 관세 맞불

동영상 고정 취소

[앵커]



트럼프 미국 대통령이 캐나다와 멕시코 제품에 25%, 중국에 10%의 보편 관세를 각각 부과하기로 최종 결정하고, 오는 4일부터 시행하기로 했습니다.



그러자 캐나다, 멕시코가 즉각 보복 관세로 맞불을 놨고 중국도 WTO 제소를 예고해, 트럼프발 관세 전쟁이 본격화할 조짐입니다.



송현정 기자입니다.



[리포트]



트럼프 미국 대통령이 예고대로, 캐나다, 멕시코, 중국에 관세를 부과하는 내용의 행정명령에 서명했습니다.



캐나다와 멕시코 제품에 25%, 중국산에 추가로 10%의 보편 관세를 각각 부과하겠다는 겁니다.



미국내 유가와 맞물린 캐나다산 원유에 대해선 예외적으로 10% 관세를 적용합니다.



시행은 오는 4일부터입니다.



전략적 경쟁국인 중국은 물론, 자유무역협정을 맺은 인근 동맹국에까지 무차별적인 관세를 부과하겠다는 겁니다.



트럼프 대통령은 SNS를 통해 이번 관세 부과 배경으로 불법 이민자와 펜타닐 등의 마약 유입 들었습니다.



관세 무기화의 첫 표적이 된 나라들은 즉각 맞대응에 나섰습니다.



캐나다 정부는 155조 원 상당의 미국산 제품에 똑같이 25%의 관세를 물리겠다고 발표했습니다.



[트뤼도 : "our response will also be far reaching and include everyday items such as American beer, wine and bourbon."]



멕시코도 미국에 대한 보복 관세를 예고했습니다.



중국 정부는 상무부 대변인 명의 담화문에서 WTO 제소와 상응 조치로 대응하겠다는 입장을 내놨습니다.



블룸버그는 미국 내 물가를 올릴 것이라고 지적했고, 월스트리트저널은 "역사상 가장 어리석은 무역 전쟁"이라고 비판하는 등 미국 언론들은 명분 없는 공격이라고 우려했습니다.



KBS 뉴스 송현정입니다.



