[맵 브리핑] 트럼프 따라 하는 밀레이…WHO 탈퇴 공식화

오늘 첫 소식은 아르헨티나로 갑니다.



트럼프 미국 대통령과의 연대 강화에 몰두하는 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령이 미국 정부에 뒤이어 세계보건기구, WHO를 탈퇴하겠다고 밝혔습니다.



아르헨티나 대통령실 대변인은 현지 시각 5일 기자회견을 열어 밀레이 대통령이 WHO 탈퇴 절차를 밟으라 지시했다고 전했습니다.



이를 통해 보건정책을 유연하게 시행하고 자원 가용성을 높일 수 있을 것이라 기대한다고 덧붙였습니다.



아르헨티나 정부는 WHO 탈퇴 사유로 코로나19 팬데믹 기간, 적절한 대응을 하지 못한 점을 들었습니다.



[마누엘 아도르니/아르헨티나 대통령실 대변인 : "그들(WHO)은 알베르토 페르난데스 전 아르헨티나 정부와 함께 인류 역사상 가장 큰 규모의 봉쇄 조처를 했고, 일부 국가의 독립성을 잃게 했습니다."]



밀레이 대통령은 그동안 WHO 역할에 의문을 제기해 왔는데요.



2020년 출판한 저서에선 '코로나19 예방적 격리는 사람들의 자유를 침해하는 인류에 대한 범죄'라고 서술하기도 했습니다.



앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 20일, 두 번째 임기를 시작하자마자 비슷한 이유를 들며 WHO 탈퇴 행정명령에 서명한 바 있습니다.



