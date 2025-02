롯데문화재단, 올 봄 마티네콘서트…“대니 구의 플레이리스트”

롯데문화재단이 올 봄 3차례 마티네 콘서트를 엽니다.



롯데문화재단은 오늘(10일) 기자간담회를 열고 오는 3월과 4월, 5월, 바이올린 연주자 대니 구의 ‘PLAYLIST(플레이리스트)’ 공연을 선보인다고 밝혔습니다.



마티네 콘서트는 ‘아침’을 뜻하는 프랑스어 마탱(matin)에서 파생돼, 평일 늦은 오전에서 이른 오후 사이에 즐기는 공연을 의미합니다.



이번 롯데문화재단이 선보이는 마티네 콘서트 일정은 오는 3월 20일, 4월 17일, 5월 15일 오전 11시 30분입니다.



3월 공연은 영화를 주제로 영화 오즈의 마법사 OST 중 ‘오버 더 레인보우(Over the rainbow)’와 영화 ‘여인의 향기’ 주제가 ‘간발의 차이로(Por Una Cabeza)’ 등 스크린 속 명곡들을 소개합니다.



3월 공연에는 반도네온의 대가 고상지와 그의 밴드가 함께하고, 가수 손태진도 참여합니다.



4월 17일 공연은 ‘봄’을 주제로 바흐의 관현악 모음곡 3번과, 피아졸라의 부에노스 아이레스의 사계 중 봄 등을 연주합니다.



5월 마지막 공연에는 ‘재즈’를 테마로 스탠다드 재즈 넘버 외에도 대니 구가 즐겨 듣는 팝 음악을 함께 선보입니다.



가수 스팅의 ‘뉴욕의 영국인(Englishman in New York)’과 칙 코리아의 ‘스페인’ 등을 들려줄 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!