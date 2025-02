검찰, 마약류 10만 명 투약분 밀수·유통한 일당 기소

약 10만 명이 투약할 분량의 마약을 국내로 밀수하고 유통한 일당이 검찰에 붙잡혔습니다.



인천지방검찰청 강력범죄수사부(부장검사 박성민)는 국제우편을 통해 케타민을 밀수해 수령하려던 밀수 수령책 33살 A 씨와 25살 B 씨를 검거해 마약류관리법 위반 등 혐의로 지난달 구속기소 했다고 오늘(10일) 밝혔습니다.



또 B 씨에 대한 추가 수사를 통해, B 씨로부터 대량의 필로폰과 대마를 전달받은 국내 마약 운반책 51살 C 씨를 오늘 구속기소하고, C 씨의 범행을 도운 아내 33살 D 씨도 오늘 불구속기소 했다고 밝혔습니다.



검찰 조사 결과 A 씨는 지난해 12월 B 씨 등과 공모해 프랑스에서 케타민 2.9kg을 알루미늄 캔에 숨겨 국제우편을 통해 국내로 밀수한 것으로 드러났습니다.



케타민은 의료용 또는 동물용 마취제의 일종으로, 젊은 층 사이에서 이른바 '클럽 마약'으로 오남용되는 대표적인 마약류입니다.



검찰은 인천공항본부세관과 마약 밀수 정보를 실시간으로 공유해 A 씨와 B 씨를 신속 검거했다고 설명했습니다.



이후 검찰은 밀수 수령책인 B 씨가 성명불상의 판매상으로부터 밀수 범행뿐 아니라 국내 유통에 관한 지시를 받은 정황을 확인하고 국내 운반책인 C 씨를 특정해 체포했습니다.



조사 결과 C 씨는 B 씨 등으로부터 공중화장실이나 골목 구석진 곳에 놓인 여행용 캐리어를 통해 필로폰 약 3kg과 대마 약 1.5kg을 전달받은 뒤, 이를 인천의 주거지 인근 공원에 묻어 은닉했던 것으로 파악됐습니다.



검찰은 압수된 마약류가 합산해 약 10만 명이 동시 투약할 수 있는 분량으로, 소매가 약 18억 5천만 원 상당이라고 밝혔습니다.



검찰은 "최근 적발되는 마약류 규모가 점점 대량화되고, 밀수 유통 사범들이 점조직화되고 있어 범죄의 심각성을 재확인할 수 있었다"며 "앞으로도 마약류의 국내 유입 및 유통을 사전에 차단하겠다"고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 인천지방검찰청 제공]



