WHO 사무총장 “미국의 부재 느껴…재고해 주길”

미국의 회원국 탈퇴를 통보받은 세계보건기구(WHO)가 아쉬움을 노골적으로 드러내습니다.



테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 현지시간 12일 집행이사국 34개국 대표가 스위스 제네바에 모인 회의에서 "(집행위 회기인) 이번 주에 미국이 참여하지 않아 슬펐다"고 말했습니다.



테워드로스 사무총장은 "우리는 모두 미국의 부재를 느꼈다"며 "미국이 재고해 주기를 희망한다"라고도 했습니다.



미국 정부는 트럼프 대통령 취임 이틀 뒤인 지난달 22일 WHO 통보를 유엔에 공식 통보했습니다.



이미 집권 1기 시절 WHO 탈퇴를 통보한 바 있는 트럼프 대통령은 WHO의 의사결정이 중국 중심으로 치우쳤고 회원국의 분담금이 비효율적으로 사용된다는 이유 등을 들어 이번에도 탈퇴 의사를 표했습니다.



한편, 미국은 WHO뿐 아니라 인도적 사업과 관련된 유엔 기구에서 잇따라 탈퇴했습니다.



트럼프 대통령은 이달 들어 유엔 인권이사회와 유엔 팔레스타인 난민구호기구(UNRWA)에서 탈퇴하도록 지시하고 유네스코(UNESCO) 참여를 재검토하라는 명령을 내렸습니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



