‘Comfort woman’ survivor dies at 97

Gil Won-ok, a victim of the Japanese military's forced sex slavery, passed away today (2.16) at the age of 97.



With her passing, the number of registered surviving victims of the Japanese military "comfort women" has decreased to seven.



