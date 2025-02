‘데이비드 호크니’ 디지털 드로잉 작품 조각투자 첫 출시

데이비드 호크니가 애플의 아이패드를 활용해 그린 디지털 드로잉 작품에 대한 조각투자가 첫 출시됩니다.



예스24의 자회사 아티피오는 오늘(19일) 데이비드 호크니의 작품 <30th May 2021, From the Studio>에 대한 투자계약증권 청약을 오는 20일부터 26일까지 진행한다고 밝혔습니다.



해당 작품은 데이비드 호크니가 2021년 아이패드로 그린 작품으로, 코로나19 팬데믹 상황에서 프랑스 노르망디의 작업실에 머물며 변화하는 계절과 주변 풍경 등을 일기처럼 기록한 노르망디 연작 중 하나입니다.



작품 속 빨간 지붕의 집은 실제로 데이비드 호크니가 거주하던 노르망디 작업실로, 풍경을 통해 자연 속에서 느끼는 자유와 희망, 평화를 표현했다는 평가를 받고 있습니다.



아티피오가 산정한 이번 투자계약증권 총액은 7억 8,000만 원입니다.



투자계약증권 청약은 회사가 매입한 고가의 미술품 자산을 토대로 증권을 발행해 일반 투자자가 희망 금액만큼 지분투자하는, 일종의 조각투자 방식입니다.



1주당 가격은 1만 원이고, 투자자 1인당 최대 3,000만 원까지 투자할 수 있습니다.



아티피오 측은 미술품의 정한 가치 산정을 위해 데이비드 호크니의 유사 작품 2백여 건의 거래 데이터를 글로벌 경매회사가 공개한 데이터와 비교·분석해 데이터 오류 가치를 최소화하며 내재가치를 추정했다고 설명했습니다.



또 외부 자문위원 평가를 거치고, 제일감정평가법인과 한국미술시가감정협회에서 감정평가서를 발급받았다고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 아티피오 제공]



