‘캡틴아메리카 복장’ 안병희, “스카이데일리 제공 정보 출처는 ‘미정갤’”…보도 후엔 ‘대가’ 요구

(스카이데일리 허겸 기자-안병희 씨 통화 내용 중 발췌)



안 : 이거 구글에도 나오는 건데, 오키나와에 있는 미군 기지를 치면은, 영어로 'how many how many us military base in Okinawa' 라고 치면, 두 번째 캠프 친넨 'used by the cia for the covert operations(CIA가 비밀 작전으로 사용한 곳)'. 감이 오지 않아요? 답 나오죠?



안 : 네. 근데 이게 1978년도에 문 닫고, 제가 작년에 확인하기로는 아메리카 빌리지 근처에 따로 만들었더라고. 문제는 수용 시설이 부족해서 옛날 시설을 쓰는 애들도 있더라고. 그래서 캠프 친넨을 이번에 기사에서 다루면 될 것 같고.



안 : 그다음에, '나하 포트 퍼실리티(오키나와 나하 시의 항만 시설)'. 배편으로 옮겼잖아, 평택항에서. (나하 시에도) 임시 수용 시설이 있거든요. 여기서 분류하고 각자 나라별로 분류하고, 저희 컴퍼니 쪽에 인물 애들은 아메리칸 빌리지 쪽으로 옮기고 그렇게 됐어요.



허 : 아직 일본 언론이나 이쪽에서 나온 거는 없죠?



안 : 당연히 없죠. 왜 일본 언론은 말 잘 들어요. 우리나라만 이상하게 계속..



허 : 한국이 주한미군의 좌파들이 이렇게 이상하게 하는 거죠?



안 : 네 그러니까. 계속 이상하게 하고 막 그러고 그러니까



허 : 예 알겠습니다. 그리고 혹시 트럼프가 어떻게 움직인다는 그런 거는 혹시 없나요?



안 : 트럼프 그것보다, 우리 컴퍼니 회의에서 나왔는데, 트럼프가 지금 내부 간첩 잡고 있어요. 정보 당국 내부에서 간첩을 잡고 있다고 그래서 그게 좀 정리가 그 노선이 좀 정리가 돼야 될 것 같아요.



허 : 수긍이 가네요. 그럴 만하네요.



안 : 트럼프가 우리 기사 되게 마음에 들어 했대요. 왜냐면은 4년 동안 아무런 지원 받지 않고 했다는 것 자체가 너무 로열하잖아. 내 가까이하는 (사람) 말은 트럼프가 거의 눈물을 글썽였다고 하던데? 어떻게 미국에 아직도 이런 충성스러운 영웅들이 있냐고. 그래서 내가 일부러 약간 기독교 색채에 넣은 거는 트럼프한테 쓰는 편지 형태로 쓴 거야. 우리 독자들을 위해 쓴 게 아니라