국정원 “북한 소프트웨어 공급망 해킹 주의”

국가정보원은 최근 북한의 해킹조직이 소프트웨어 공급망 공격을 통해 주요 국가기관과 첨단기업의 기밀, 핵심 자료를 탈취하고 있다며 관련 업계에 주의를 당부한다고 오늘 밝혔습니다.



북한의 해킹조직은 IT 용역업체 해킹을 통한 기관·기업 우회 침투, IT 솔루션 취약점을 악용한 침투 등의 공격 유형을 활용해 자료 탈취에 주력하고 있다고 국정원은 설명했습니다.



국정원은 피해 예방을 위해 IT 용역업체 직원들의 보안 교육을 강화하고 외부 접속 경로를 차단해야 한다고 강조했습니다.



