세븐틴 월드투어 실황 영화 다음 달 2일 개봉

그룹 세븐틴의 월드투어 실황을 담은 영화 '세븐틴 [라이트 히어] 월드투어 인 시네마스'(SEVENTEEIN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS)가 다음 달 2일 국내외에서 동시 개봉한다고 소속사 플레디스엔터테인먼트가 6일 밝혔다.



일본에서는 오는 5월 16일 개봉한다.



이 영화는 지난해 10월 12∼13일 고양종합운동장 주경기장에서 열린 공연 '세븐틴 [라이트 히어] 월드투어 인 고양' 실황을 담은 작품이다.



영화에는 당시 처음 공개된 열두 번째 미니앨범의 타이틀곡 '러브, 머니, 페임'(LOVE, MONEY, FAME)을 비롯해 유닛(소그룹) 신곡 '워터'(Water), '레인'(Rain), '사탕'과 기존 히트곡 등 26곡의 무대가 담겼다.



세븐틴은 5만8천여명을 모은 고양을 비롯해 전 세계 14개 도시에서 총 30회에 걸쳐 '라이트 히어' 월드투어를 펼쳐 온오프라인 합산 103만7천여 관객을 만났다. 투어가 진행 중이던 지난해 12월에는 '2024 빌보드 뮤직 어워즈'에서 '톱 K팝 투어링 아티스트'를 수상했다.



세븐틴은 이달 20∼21일 인천문학경기장 주경기장에서 팬 미팅 '세븐틴 인 캐럿 랜드'(SEVENTEEN in CARAT LAND)를 연다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



