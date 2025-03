템페스트, 31일 신보 ‘리 풀 오브 유스’로 컴백

보이그룹 템페스트가 오는 31일, 여섯 번째 미니앨범 ‘리 풀 오브 유스’(RE: Full of Youth)로 컴백한다고 소속사 위에화엔터테인먼트가 오늘(7일) 밝혔습니다.



템페스트는 오는 10일 콘셉트 사진 공개를 시작으로 14일 첫 번째 선공개곡 스페셜 클립, 19일에는 두 번째 선공개곡 뮤직비디오를 공개할 예정입니다.



어제(6일) 공식 SNS에는 ‘소년들은 계절을 통해 성장하고, 소년들은 계절이 된다’(Boys grow Through the Seasons and the Boys Become the Seasons)는 문구가 담긴 포스터를 공개하며 컴백을 예고하기도 했습니다.



템페스트의 이번 앨범은 지난해 3월 발매한 ‘템페스트 보야지’(TEMPEST Voyage) 이후 1년 만입니다.



[사진 출처 : 위에화엔터테인먼트 제공]



