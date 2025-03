엑소 시우민, 오늘 2년 6개월 만에 솔로 컴백

그룹 엑소(EXO) 멤버 시우민(XIUMIN)이 오늘(10일) 2년 6개월 만에 솔로 앨범 '인터뷰 엑스'(Interview X)를 발표한다고 소속사 아이엔비100(INB100)이 밝혔습니다.



타이틀곡 '위(WHEE!)'는 UK 개러지 기반의 댄스곡이며, 수록곡 '캔트 헬프 마이셀프(Can't Help Myself)', '메이크 유 라라(Make You LaLa)' 등 모두 6곡이 담겼습니다.



마지막 곡 '러브 이즈 유(Love is U)'는 팬을 향한 시우민의 마음이 담긴 곡으로 그와 같은 엑소 멤버 '첸'이 작사에 참여했습니다.



시우민은 소속사를 통해 "인터뷰 엑스는 그동안 시우민의 감춰져 있던 것들을 알아간다는 의미"라며 "이번 앨범을 통해 저 자신뿐만 아니라 추구하는 음악성을 알려드리고 싶다"고 소감을 전했습니다.



한편 시우민은 오는 22일을 시작으로 아시아 6개 도시에서 '2025 시우민 팬 콘서트 엑스 타임즈'를 이어갈 예정입니다.



[사진 출처 : INB100 제공]



