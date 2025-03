세븐틴 日 골드디스크 대상 4관왕…아일릿 3개 부문 수상

그룹 세븐틴이 일본 골드디스크 대상에서 4관왕을 차지했다.



12일 일본레코드협회가 발표한 '제39회 골드디스크 대상' 수상자 명단에 따르면 세븐틴은 지난해에 이어 '베스트 아티스트' 아시아 부문을 수상했다.



세븐틴의 베스트 앨범 '17 이즈 라이트 히어'(17 IS RIGHT HERE)는 '앨범 오브 더 이어' 아시아 부문과 '베스트 3 앨범' 아시아 부문에 선정됐다.



이들의 열두 번째 미니앨범 '스필 더 필스'(SPILL THE FEELS)도 '베스트 3 앨범' 아시아 부문을 차지해 세븐틴은 4개의 트로피를 품에 안았다.



걸그룹 아일릿은 히트곡 '마그네틱'(Magnetic)을 앞세워 '송 오브 더 이어 바이 다운로드' 아시아 부문에 이름을 올렸다.



'마그네틱'은 '송 오브 더 이어 바이 스트리밍' 아시아 부문, '베스트 5 송 바이 스트리밍'도 받아 3관왕에 올랐다.



걸그룹 에스파와 그룹 스트레이 키즈도 다관왕의 기쁨을 누렸다.



지난해 일본 데뷔 싱글 '핫 메스'(Hot Mess)를 발표한 에스파는 '뉴 아티스트 오브 더 이어' 아시아 부문과 '베스트 3 뉴 아티스트' 아시아 부문에 선정됐다.



스트레이 키즈는 일본 정규 2집 '자이언트'(GIANT)가 '베스트 3 앨범' 아시아 부문을 수상했다. 이들의 2023년 '매니악'(MANIAC) 월드투어 일본 공연 실황을 담은 영상도 '뮤직 비디오 오브 더 이어' 아시아 부문을 차지했다.



걸그룹 블랙핑크 로제와 브루노 마스의 히트곡 '아파트'(APT.)는 '송 오브 더 이어 바이 스트리밍' 팝 부문을 수상했다.



그룹 제로베이스원과 보이넥스트도어는 '베스트 3 뉴 아티스트' 아시아 부문에 나란히 이름을 올렸다.



하이브의 일본 그룹 앤팀은 '유키아카리'(Yukiakari)로 '베스트 5 앨범' 일본 부문을, JYP엔터테인먼트의 한일 합작 보이그룹 넥스지는 '베스트 5 뉴 아티스트' 일본 부문을 각각 수상했다.



일본 골드디스크 대상은 일본레코드협회가 1987년부터 주최하는 시상식이다. 지난 1년간 발매된 음반과 비디오 등의 판매 실적에 따라 각 부문 수상자를 결정한다.



