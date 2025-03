87번째 생일, 삼성전자는 부활할 수 있을까

한국이 추격 전략으로 성공하긴 했는데, 반도체 같은 첨단 산업은 너무 다르다. 변화가 빠르고 사이클도 험난하다. 회사들이 빚을 너무 많이 냈다. 삼성은 2억 5천만 달러, 현대 2억 달러, 럭키골드스타는 1억 5천만 달러를 투자했다. 메릴린치 애널리스트를 인용해 '자체 생산비는 많이 드는데, 일본 선도기업들은 생산 단가가 훨씬 낮다'며 '한국 기업들이 힘든 시간을 겪을 것'이라고 했다.



특히, 삼성이 가장 위험한 길을 가고 있다고 했다. 2년 만에 큰 도약을 하긴 했다. 그러나 럭키골드스타(지금의 LG)가 논리 칩을 생산해 미국 업체에 안정적으로 공급하면서 최신 D램 수출을 거의 포기한 것과 달리, 삼성은 최신 D램 생산에 올인하고 있어서 위험하다.

1985.7.15 New York Times <KOREA'S CHIP MAKERS RACE TO CATCH UP>