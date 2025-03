시흥 편의점 보복살인 피고인 첫 재판서 범행 인정

한집에 사는 의붓형과 동네 편의점 여성 직원을 흉기로 잇달아 살해한 30대 피고인이 오늘(26일) 열린 재판에서 공소사실을 인정했습니다.



수원지법 안산지원 형사1부(안효승 부장판사)는 오늘 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(보복살인 등) 혐의로 기소된 A 씨에 대한 첫 재판을 열었습니다.



A 씨는 손목에 수갑을 차고 두 팔에 자해 방지용 보호장비를 착용한 채 법정 의자에 앉아 입을 굳게 다문 채 판사의 인정신문에 답했습니다.



A 씨는 수형시설 벽에 머리를 스스로 부딪치는 등 이상행동을 하는 등 조현병 의심증세로 입원까지 한 것으로 법정에서 밝혀졌습니다.



검사의 피고인 혐의에 대한 모두진술에 이어 판사가 공소사실과 증거를 인정하냐는 취지로 묻자 A 씨와 그의 변호인 모두 "동의한다, 인정한다"고 답했습니다.



그러나 "국민참여재판을 희망하냐"는 판사의 물음에 A 씨는 "안 한다"고 응답했습니다.



오늘 재판은 다음 달 20일 2차 재판에서 증인신문을 하기로 협의한 뒤 마무리됐습니다.



A 씨는 지난달 12일 오후 6시 50분께 경기 시흥시 자택에서 의붓형 B 씨가 자신에게 욕을 했다는 이유로 흉기로 살해했습니다.



이어 10분 뒤 도보 2분 거리의 근처 편의점으로 가 이곳 직원 20대 여성 C 씨를 흉기로 여러 차례 찔러 숨지게 한 혐의를 받습니다.



검찰 조사 결과 A 씨는 과거 해당 편의점에서 아르바이트했던 C 씨의 언니와 시비가 붙어 폭행 혐의로 경찰에 신고당했던 일이 갑자기 생각나서 범행했다는 취지로 진술했습니다.



A 씨는 범행 당시 C 씨를 그의 언니로 착각해 보복 범행을 저지른 것으로 조사됐습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



