정국 ‘세븐’, 美매체 선정 ‘최고 K팝-랩 협업곡 15선’ 1위

그룹 방탄소년단(BTS) 정국과 여성 래퍼 라토의 히트곡 '세븐'(Seven)이 미국 매체가 선정한 '최고의 K팝-랩 협업곡'으로 꼽혔다.



정국의 솔로 싱글 '세븐'은 28일(현지시간) 미국 대중문화 매거진 콤플렉스가 발표한 '역대 최고의 K팝과 랩 컬래버레이션 15선' 명단에서 1위에 올랐다.



콤플렉스는 "이보다 더 효과적인 K팝과 랩의 컬래버레이션은 상상하기 어렵다"며 "정국은 파워풀한 보컬로 매일 연인과 있고 싶다는 욕망을 재치 있게 전달했고, 라토는 에너지 넘치고 경쾌한 가사를 보여줬다"고 평했다.



BTS의 솔로곡과 단체곡은 '세븐'을 포함해 총 5곡이 명단에 들었다.



제이홉은 유명 래퍼 제이콜과 발표한 '온 더 스트리트'(on the street)가 4위, 래퍼 돈 톨리버·패럴 윌리엄스와 협업한 '엘브이 백'(LV Bag)이 14위에 오르며 2곡을 진입시켰다.



이와 함께 BTS가 여성 래퍼 메건 디 스탤리언과 발표한 '버터'(Butter) 리믹스가 8위, RM과 래퍼 왈레가 협업한 '체인지'(Change)가 11위를 차지했다.



블랙핑크의 노래도 솔로곡과 단체곡을 아울러 3곡이 선정됐다.



제니와 신인 래퍼 도이치가 발표한 '엑스트라L'(ExtraL)이 5위로 가장 높은 순위에 자리했다.



블랙핑크와 여성 래퍼 카디 비가 협업한 '벳 유 워너'(Bet You Wanna)는 7위, 리사와 래퍼 퓨처가 호흡을 맞춘 '퍽 업 더 월드'(FXCK UP THE WORLD)가 9위에 올랐다.



2위는 투애니원 씨엘(CL)이 피처링한 DJ 디플로의 '닥터 페퍼'(Doctor Pepper)였다. 이 노래에는 래퍼 리프 라프와 오지 마코도 피처링으로 참여했다.



3위는 지드래곤과 여성 래퍼 미시 엘리엇의 '늴리리야'가 차지했다.



이외에도 싸이와 힙합 전설 스눕 독의 '행오버'(Hangover)가 6위, 래퍼 박재범과 투 체인즈의 '소주'(SOJU)가 13위, 걸그룹 트와이스와 메건 디 스탤리언의 '스트래티지'(Strategy)가 15위에 위치했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



