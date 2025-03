엑소 카이, 다음 달 ‘웨이트 온 미’로 컴백

그룹 엑소 멤버 카이가 다음 달 21일 네 번째 미니앨범 ‘웨이트 온 미’(Wait On Me)로 돌아온다고 소속사 SM엔터테인먼트가 오늘(31일) 밝혔습니다.



‘웨이트 온 미’(Wait On Me)는 동명의 타이틀 곡 ‘웨이트 온 미’(Wait On Me)를 포함한 7곡이 수록되어 있습니다.



이번 앨범은 카이가 지난 2023년 3월 선보인 세 번째 미니앨범 ‘로버(Rover) 이후 약 2년 만입니다.



카이는 지난 2023년 5월 육군훈련소로 입소해 기초 군사 훈련을 받은 뒤 사회복무요원으로 대체 복무를 했고, 지난 2월 10일 소집 해제됐습니다.



카이는 오는 5월 17과 18일 서울 공연을 시작으로 쿠알라룸푸르, 마카오, 자카르타, 싱가포르, 타이베이, 마닐라, 방콕, 요코하마, 홍콩 등 아시아 10개 지역에서 콘서트를 이어갈 예정입니다.



[사진 출처 : SM엔터테인먼트 제공]



