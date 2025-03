템페스트, 오늘 ‘리: 풀 오브 유스’로 컴백

그룹 템페스트가 오늘(31일) 여섯 번째 미니앨범 ‘리: 풀 오브 유스’(RE: Full of Youth)로 컴백했습니다.



‘리: 풀 오브 유스’는 지난해 3월 발매한 다섯 번째 미니앨범 ‘템페스트 보야지’ 이후 1년 만에 선보이는 앨범입니다.



소속사 위에화엔터테인먼트는 이번 앨범에 템페스트가 표현하는 청춘의 자유와 사랑, 꿈에 대한 확신이 담겨 있다고 설명했습니다.



이번 앨범에는 타이틀곡 ‘언프리즈’(Unfreeze)를 포함해 ‘위 아 더 영’(WE ARE THE YOUNG)과 ‘데스티니’(Destiny), ‘온리 유 캔’(ONLY U CAN), ‘컴 백 홈’(COME BACK HOME) 등 5곡이 담겼습니다.



템페스트는 오늘(31일) 오후 8시 서울 용산구 블루스퀘어에서 팬 쇼케이스를 시작으로 오는 5월 11일 마카오 브로드웨이 씨어터에서 현지 팬들을 만날 예정입니다.



