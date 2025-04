유럽의 실리콘밸리…창업 천국 에스토니아

동영상 고정 취소

[앵커]



디지털 IT 분야에서 앞서가는 한국에서도 거리에서 음식을 배달하는 로봇을 볼 수 없지만 이 나라에 가면, 거리 곳곳에서 음식과 물건을 배달하는 크고 작은 로봇들을 쉽게 찾아볼 수 있습니다.



"창업하기 쉬운 IT 혁신의 나라", "유럽의 실리콘밸리"로 불리는 작지만 강한 국가, 에스토니아의 창업 생태계를, 이화진 특파원이 현장 취재했습니다.



[리포트]



8백년 전 세워져 도시 전체가 세계문화유산인 탈린.



50대 주부 마리스 씨는 점심 때가 되자 스마트폰으로 음식을 주문합니다.



빵과 바나나를 포함한 식료품 15유로, 한국돈 2만 4천원 어치를 사고 '로봇' 배달을 선택했습니다.



같은 시각, 주문을 받은 마트에서는 담당 직원이 마리스 씨가 요청한 식료품을 봉투에 담아 거리로 나갑니다.



마트 앞에 기다리고 있는 로봇들, 식료품 봉투를 넣고 앱을 터치하자, 로봇이 깃발에 불을 켜고 마리스 씨 집으로 출발합니다



길에서 행인을 만나자 멈추고, 모퉁이길에선 돌아가고, 횡단보도를 건너려다 차가 지나가면 한 발 물러섭니다.



행인 2명이 마주오면 둘 사이로 자연스럽게 지나갑니다.



갑자기 길을 막고 뚜껑을 열려고 시도하자 경고음이 울립니다.



시속 6km의 느린 속도지만, 360도 인공지능 센서로 장애물과 도로 상황을 꼼꼼히 인지합니다.



약 2km 거리, 15분을 달려 온 로봇이 마리스 씨 집 앞에 도착하자 신호를 보냅니다.



식료품을 꺼내고 '확인'을 터치하자 로봇은 온 길을 다시 되돌아갑니다.



[마리스/'로봇 배달' 고객 : "집에 먹을 거리가 떨어졌을 때 배달 앱을 이용해 부족한 것을 채워넣고 있습니다. (편리한가요?) 네, 매우 편리합니다. 집 바깥으로 나가지 않고도 쇼핑할 수 있어요. 저는 장보러 나가는 일이 정말 싫든요."]



에스토니아는 지난 2017년 유럽연합 최초로 주행 배달 서비스를 허용했습니다.



그 덕분에 세계 시장에서 가장 빨리, 가장 많은 배달을 기록한 스타트업이 에스토니아에서 나왔습니다.



바로 '스타십 테크놀로지'입니다.



에스토니아에는 창업한지 10년안에 시가총액 1조 원이 넘은 '글로벌 유니콘' 기업이 10개가 넘습니다.



세계시장을 목표로 창업하는 도전 정신은 학교에서 길러집니다.



3년 전, 고등학교에 다닐 때 친구들과 스타트업을 창업한 20살 엘리사 씨.



식물 조직을 추출해 만든 친환경 필터로 플라스틱 필터를 대체해 새로운 공기청정기를 발명했습니다.



이 제품으로 국내 400여 개 학생 기업 가운데 최고 혁신상을 받았습니다.



성과는 정부 지원으로 이어졌습니다.



[엘리사 레지온/'MOSSY' 대표 : "에스토니아에서는 고등학생들 대부분 '학생회사'을 만들어 운영합니다. (정부 지원 받는) 학생회사는 파산의 위험 없이 기업가 정신을 체험할 수 있는 기회를 제공합니다."]



정부가 지원하는 학생 창업 프로그램은 학생 누구나 현장에서 얻은 아이디어로 상품을 기획해 시장에 내놓을 수 있도록 지원합니다.



[줄리아/에스토니아 교육부 AI 담당자 : "학생기업 프로그램에 참여하는 1년간 학생 누구나 시장에 팔 수 있는 물건을 개발해 만들고 광고하는 등의 기업 운영 과정을 배우고 익히면서 기업가의 정신을 체득하게 됩니다."]



에스토니아는 전체 인구가 130만 명, 영토는 남한의 절반 정도로 작은 나라입니다.



성장과 발전을 위해 전세계에서 인재를 불러들이고 있습니다.



대표적인 인재영입제도가 <전자영주권>.



에스토니아에 살지 않는 외국인도 200유로만 내면 심사를 거쳐 영주권을 받을 수 있습니다



[레나 와트레스/에스토니아 혁신청 전자영주권 담당자 : "전세계 시장을 겨냥해 디지털 서비스를 유통,판매하려는 창업자들에게 알맞게 설계된 제도가 전자영주권입니다."]



전자영주권을 가진 외국인은 현재 12만 3천 명, 유럽연합에서 새로운 기업을 창업해 3만여 개의 스타트업을 운영하고 있습니다.



세계적인 통신 플랫폼 '스카이프'의 성공과 블록체인 기반으로 운영되는 <전국민 전자투표 시스템> 실행까지 모두 스타트업 친화적인 생태계가 갖춰져 있어 가능했습니다.



[알라르 카리스/에스토니아 대통령 : "만약 정부가 앞장서 디지털 혁신을 법률과 제도로 밀어붙이지 않았다면, 우리는 지금 같은 혁신의 성과를 얻지 못했을 것니다. 정부가 이룩한 디지털 혁신이 자랑스럽고 보안 문제도 해결했습니다. (IT 기술이 말씀하신대로 에스토니아의 성장을 이끄는 데 견인차 역할을 했습니까?) 네, 그렇습니다."]



1990년대초, 소련 연방의 붕괴 이후 독립국가가 된 에스토니아.



나이와 국적을 묻지 않는 인재 영입 등 유럽의 실리콘밸리를 자처한 덕에, 지난 30년 간 1인당 국내총생산은 15배 이상 성장했습니다.



탈린에서 이화진입니다.



촬영:김은정/그래픽:김지혜/영상편집:오태규



