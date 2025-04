BTS 진 신보 타이틀곡은 ‘돈트 세이 유 러브 미’

그룹 방탄소년단(BTS)의 진이 연인과의 아이러니한 관계를 노래한 신곡 '돈트 세이 유 러브 미'(Don't Say You Love Me)로 돌아온다.



소속사 빅히트뮤직은 17일 방탄소년단 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이 곡이 포함된 두 번째 미니앨범 '에코'(Echo)의 트랙리스트를 공개했다.



앨범에는 타이틀곡 '돈트 세이 유 러브 미'를 비롯해 상대의 사랑이 없다면 나는 아무것도 아니라는 메시지가 담긴 '나싱 위드아웃 유어 러브'(Nothing Without Your Love), 가수 최예나가 피처링한 '루저'(Loser), 원하는 것을 얻으려면 과감한 포기도 필요하다는 노랫말이 담긴 '로프 잇'(Rope It) 등 7곡이 수록된다.



진은 '나싱 위드아웃 유어 러브', '루저', '로프 잇', '구름과 떠나는 여행' 등 수록된 여러 곡의 작사에 참여했다.



빅히트뮤직은 "'에코'는 밴드 사운드를 기반으로 한 진의 다채로운 목소리를 접할 수 있는 앨범"이라며 "진이 누구나 공감할 수 있는 삶의 다양한 순간을 자기만의 시선으로 바라보고, 이에 대한 감상을 담백하고 재치 있게 풀어냈다"고 소개했다.



'에코'는 다음 달 16일 오후 1시 발매된다.



[사진 출처 : 빅히트 뮤직 제공]



