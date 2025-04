식약처, 홍삼제품에 발기부전치료제 성분 넣어 판 일당 적발

식품의약품안전처가 식품에 사용할 수 없는 발기부전치료제 성분인 '타다라필'이 함유된 식품을 식품제조업체 등에 판매한 4명을 식품위생법 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 오늘(17일) 밝혔습니다.



식약처는 2023년 12월 타다라필이 함유된 원료를 사용해 건강기능식품 홍삼 제품을 제조한 후 다단계판매 방식으로 소비자에게 판매한 일당을 검찰에 송치하고 이 일당에게 원료를 공급한 자를 추적 조사했습니다.



수사 결과 A 씨는 2019년 1월∼2023년 3월 복분자, 천궁 등을 혼합한 분말에 타다라필을 섞어 식품 원료 32.6kg을 제조한 후 B 씨와 C 씨에게 각각 10.6kg, 22kg씩 나눠 판매한 것으로 드러났습니다.



B 씨는 자신이 구입한 10.6kg을 다시 C 씨에게 판매했고 C 씨는 두 사람으로부터 구입한 타다라필 함유 식품 원료 32.6kg을 2019년 1월∼2022년 12월 식품제조업체에 판매해 '발아대두단백'을 제조하도록 한 것으로 조사됐습니다.



이 과정에서 D 씨가 2020년 3월 타다라필 성분이 함유된 허브 분말 약 2kg을 국제우편으로 반입해 발아대두단백에 사용하도록 식품제조업체에 판매한 사실도 확인됐습니다.



식약처는 수사 과정 중 현장에서 압수한 발아대두단백과 타다라필 분말 약 10kg 등 압수물을 전량 폐기 조치했다고 밝혔습니다.



