특별한 B-girl 예리의 특별한 브레이킹(풀영상) [이런뉴스]

18일, 제45회 장애인의 날 기념식 축하 공연은 특별했습니다.



댄서 예리, 여진, 지효, 이삭, 이수정, 윤소정, 김민서, 최해빈이 씨엘 MY WAY, 카리나 UP, 르세라핌 ANTIFRAGILE, 악뮤 Love Lee, 터프대희·드비타 Movin', 방탄소년단 Permission to Dance 등을 소화했습니다.



축하 공연에 앞서 사회자는 댄서 예리를 따로 소개했습니다.



"대한민국 최초의 브레이킹 국가대표이자 댄서로 활동중인 청각장애인 김예리 님은 2021년 브레이킹 K 파이널 비걸 부문 우승 등 다양한 수상 경험이 있습니다. 브레이킹으로 장애의 편견과 한계를 깨고 예술의 혼을 펼치고 있습니다."



공연 풀영상 담았습니다.



