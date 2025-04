엔하이픈 “코첼라 이후 월드투어에서 만나요”…새 앨범명 공개

그룹 엔하이픈이 미국 최대 음악 축제 ‘코첼라’의 두 번째 무대에 올라 새 앨범 발매와 월드투어를 예고 했습니다.



엔하이픈은 현지 시각 19일 오후 캘리포니아주 인디오에서 열린 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’ 2주 차 무대에서 45분 동안 13곡을 선보였습니다.



공연이 마쳐갈 때쯤에는 사하라 스테이지 대형 전광판에 오는 6월 공개 예정인 미니 6집 명 ‘디자이어 : 언리시’(DESIRE : UNLEASH)와 함께 ‘널 만질 수 없지만, 내 것으로 만들 것’(CAN’T TOUCH YOU, BUT I’M GONNA MAKE YOU MINE)이라는 문구가 공개됐습니다.



멤버들은 무대에서 “우리는 곧 월드투어로 인사드릴 예정이니 기대해달라”면서 “엄청난 2주를 만들어주셔서 감사하다”고 전했습니다.



엔하이픈의 새 미니 앨범은 오는 6월 5일 공개 되며, 같은 달 태국 방콕, 7월 일본 도쿄와 오사카의 스타디움, 8~9월 미국과 유럽 10개 도시에서 월드투어를 이어갈 예정입니다.



[사진 출처 : 빌리프랩 제공]



