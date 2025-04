영국, 북한 IT노동자 위장취업 막기 위해 대면·화상면접 권고

북한 IT(정보기술) 노동자들의 위장 취업을 우려해 영국이 자국 회사들에 구인 시 대면·화상 면접을 실시할 것을 권고하고 있다고 영국 일간 가디언이 현지시각 20일 보도했습니다.



이는 미국 등 해외 기업에 원격근무 프리랜서로 위장취업한 후 해킹 공작으로 외화를 벌어들이는 북한의 이른바 'IT 전사'들이 최근 유럽으로 활동 반경을 넓히고 있다는 경고에 따른 것이라고 가디언은 설명했습니다.



이와 관련해 구글은 최근 발간한 보고서에서 유럽에서도 특히 영국이 위장 취업을 노리는 북한 IT 노동자들의 주요 표적이 되고 있다고 밝힌 바 있습니다.



구글 위협 인텔리전스 그룹의 존 헐트퀴스트 총괄은 북한이 미국에서 위장 취업 계략을 수행하기 점점 어려워지고 있는 까닭에 유럽, 특히 영국으로 눈을 돌리고 있다고 설명했습니다.



구글 보고서에 따르면 지난해에는 북한 IT 노동자 1명이 미국과 유럽에서 최소 12건의 신원을 내세워 방위사업체나 정부 기관 등에서 구직 활동을 한 사례가 적발되기도 했습니다.



헐트퀴스트 총괄은 이어 기업들이 직원을 채용할 때 대면이나 화상 인터뷰를 수행함으로써 북한 IT 노동자들의 위장 취업을 저지할 수 있다고 지적했습니다.



미국 사이버 보안회사 시큐어웍스의 북한 전문가 사라 컨도 북한 IT 노동자의 위장취업 위협은 "회사들이 인식하고 있는 것보다 더 널리 퍼져있다"며 영국 회사들은 지원자를 철저히 검증하고 인사 부서에 북한의 위장취업 전술을 교육함으로써 이런 위협에 대처할 수 있다고 말했습니다.



컨은 북한 IT 노동자들이 비좁은 작업장에 배치돼 있기 때문에 화상 인터뷰도 매우 꺼린다고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 게티이미지]



