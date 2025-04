츄 “노래 듣는 순간만큼은 솔직한 감정 꺼내보길”

"제가 어둡고 차분한 감정을 거쳤기 때문에 더 맑은 하늘 같은 사람이 될 수 있었다고 생각해요. 이번 앨범으로 평소 밝은 이미지와 함께 차분한 캐릭터도 보여주고 싶어요."



평소 긍정적이고 밝은 에너지를 바탕으로 '비타민'이란 별명을 얻은 가수 츄가 내면의 차분함을 비롯해 다양한 감정을 이야기하는 신보로 돌아왔다.



츄는 21일 서울 성동구 무비랜드에서 열린 세 번째 미니앨범 '온리 크라이 인 더 레인'(Only cry in the rain) 청음회에서 "그날 처한 상황이나 느끼고 싶은 감정에 따라 다르게 들리는 앨범"이라며 "차분한 음악이란 생각이 들다가도, 듣다 보면 나를 다독여주는 따뜻함까지 느낄 수 있을 것"이라고 말했다.



츄는 이 앨범에서 다양한 기억과 감정을 마주하며 내면적으로 성장하는 과정을 보여준다.



지난해 6월 발매한 두 번째 미니앨범 '스트로베리 러시'(Strawberry Rush)에서 주로 당차고 긍정적인 에너지를 전달했다면, 이번엔 슬픈 감정부터 사랑을 놓쳤다는 애절한 감정까지 폭넓은 심리를 담아냈다.



츄는 "감정의 기록과 기억의 흔들림을 주제로 했다"며 "다양한 감정을 가지고 있지만, 내 감정을 잘 모르고 살아가는 현대인들이 공감하는 앨범이면 좋겠다"고 말했다.



앨범에는 동명 타이틀곡을 비롯해 '백 인 타운'(Back in Town), '키스 어 키티'(Kiss a Kitty), '쥬뗌므'(Je t'aime) 등 5곡이 실렸다.



타이틀곡은 '비가 오는 날만큼은 감정에 솔직해져도 괜찮다'는 메시지로 따뜻한 위로와 용기를 건네는 노래다. 몽환적인 느낌을 주는 신스팝 음향을 바탕으로 츄의 감성적인 보컬을 얹어 서정적인 감성을 전달한다.



츄는 "감정이란 것이 꺼내고 싶을 때 꺼낼 수 있는 존재가 아니라, 나만의 장소에서 집중할 수 있는 순간에 꺼낼 수 있는 것이라고 생각했다"며 "노래를 듣는 순간만큼은 당신의 감정을 꺼내놓아도 된다는 메시지를 전하는 곡"이라고 소개했다.



노래의 소재를 비로 정한 까닭에 관해서는 "감정이 갑자기 찾아오는 순간을 비가 내리는 순간에 비유한 것"이라며 "내리는 비를 내가 어떻게 할 수 없다는 점에서 감정과 비가 닮았다고 생각했다"고 말했다.



츄는 이번 앨범을 준비하는 과정에서 본인에게 숨어있는 감성적인 면을 발견했다고 한다. 넷플릭스 인기 드라마 '폭싹 속았수다'를 보며 눈물을 쏟았다는 후기도 들려줬다.



그는 "평소 드라마를 잘 보지 않는데다 시각적인 것에서 슬픔을 잘 못 느끼는 편인데, '폭싹'을 보고서는 감정이 흔들렸다"며 "공감되는 부분도 많고 저에게 슬픈 감정을 불러일으켜 준 소중한 드라마였다"고 했다.



츄는 앨범 준비 과정이 솔로 가수로서의 입지를 다지는 데도 도움이 됐다고 말했다. 특히 감정과 메시지를 노래로 전달하는 측면에서 성장한 것 같다고 돌아봤다.



츄는 "기술적으로 예뻐 보이는 것보다 하고 싶은 메시지를 고스란히 전달하는 것에 집중했다"며 "노래를 생각하는 마음에서 폭이 넓어진 것 같다"고 말했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



