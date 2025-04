넥스지, 오늘 미니 2집 ‘오 리얼리?’ 발매

보이그룹 넥스지(NEXZ)가 오늘(28일) 미니 2집 ‘오 리얼리?(O-RLY?)를 발매하고 본격적인 활동을 시작합니다.



넥스지의 이번 앨범은 지난해 11월 미니 1집 ’난리나‘(NALLINA)을 발표한 이후 약 5개월 만입니다.



이번 앨범은 타이틀곡 ’오 리얼리?‘(O-RLY?)를 포함해 ’시머‘(Simmer), ’원트 모어 원 모어‘(Want More? One More!’), ‘런 위드 미’(Run With Me), ‘슬로모’(Slo-mo) 등 다섯 곡이 담겼습니다.



멤버 세이타는 “타이틀곡 ‘오 리얼리?’가 힙합 리듬과 화려한 퍼포먼스가 어우러져 넥스지만의 에너지를 잘 보여주는 곡”이라며 “남들이 뭐라고 해도 ‘진짜?’하고 쿨하게 넘기는 자유로운 매력을 담았다”고 설명했습니다.



멤버 유우는 “이번 미니는 특별히 저희가 직접 안무 제작에 참여해서 더욱 뜻깊다”면서 넥스지가 생각하는 넥스지의 모습을 느낄 수 있을 것“이라고 밝혔습니다.



또 멤버 토모야는 ”새 앨범을 준비하면서 멤버 모두가 한 뼘 성장한 것 같다“면서 ”성적이나 결과도 중요하지만 무엇보다 ‘지금 이 순간을 즐기자’ 등 더 중요한 것들을 되새겼다“고 전했습니다.



한편, 넥스지는 오는 6월부터 일본 14개 지역을 도는 첫 단독 투어를 진행할 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!