그룹 하이라이트, 오늘 신보 ‘프롬 리얼 투 서리얼’ 발표

그룹 하이라이트가 오늘(28일) 오후 6시 여섯 번째 미니앨범 ‘프롬 리얼 투 서리얼’(From Real to Surreal )을 발표한다고 소속사 어라운드어스가 밝혔습니다.



이번 앨범에는 타이틀곡 ‘체인스’(Chains)를 포함해 ‘없는 엔딩’(Endless Ending), ‘굿 데이 투 유’(Good Day to You‘, ’팔로우 미‘(Follow Me) 등 다른 장로 구성된 4곡이 담겼습니다.



타이틀곡 ’체인스‘(Chains)는 클라리넷으로 시작하는 힙합 장르의 곡으로 멤버 이기광이 작사와 작곡에 참여했습니다.



소속사는 하이라이트가 이번 앨범에 음악을 매개로 영원히 현실이자 비현실로 남아 있길 바라는 마음을 녹여냈다고 설명했습니다.



그룹 하이라이트는 지난 2009년에 데뷔한 그룹 ’비스트‘의 멤버들 가운데 윤두준, 손동운, 양요섭, 이기광 등 4명의 멤버가 소속사를 옮기면서 새로 구성한 그룹으로 지난 2017년 데뷔했습니다.



[사진 출처 : 어라운드어스 제공]



