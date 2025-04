“10대 대변하는 걸그룹 될 것”…힛지스, 오늘 공식 ‘데뷔’

걸그룹 힛지스(HITGS)가 오늘(28일) 오후 6시 첫 번째 싱글 앨범 ‘띵스 위 러브 : 에이치’(Things we love : H)를 발매하고 공식 데뷔합니다.



힛지스는 오늘(28일) 오후 서울 강서구 등촌동에서 데뷔 기념 언론 쇼케이스를 열었습니다.



힛지스는 에이치뮤직엔터테인먼트의 김강효, 장형식 대표가 발표하는 첫 번째 걸그룹으로, 비비, 서진, 서희, 혜린, 이유 등 다섯 명의 소녀로 구성됐습니다.



첫 앨범은 타이틀곡 ‘사워패치’(SOURPATCH)와 수록곡 ‘네버 비 미’(Never Be Me) 등 두 곡으로 구성됐습니다.



멤버 혜린은 “타이틀곡 사워패치는 몽환적이고 감성적이면서 통통 튀는 드럼이 매력적”이라면서 “설렘과 다양한 감정을 느낄 수 있을 것”이라고 설명했습니다.



힛지스 멤버들은 오랫동안 데뷔를 꿈꿔왔지만, 쇼케이스 무대에 서 있는 이 순간조차도 데뷔가 실감나지 않는다며, 이 마음을 잊지 않고 앞으로 계속 노력하는 아티스트가 되겠다고 밝혔습니다.





다른 그룹과의 차차별에 대해서는 “멤버 각각이 매력이 다른 비주얼”이라면서, “앞으로 유니크한 스타일의 비주얼을 강점으로 내세울 것”이라고 전했습니다.



앞으로의 목표에 대한 질문에는 “10대에게는 공감을 주고 다른 연령에는 자신들의 10대를 떠올리게 만드는 따뜻한 그룹이 되고 싶다”고 전했습니다.



멤버들은 오늘(28일) 오후 8시 서울 강서구 등촌동에서 데뷔 기념 팬 쇼케이스를 열고 본격적인 활동에 돌입할 예정입니다.



