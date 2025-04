“북한, 중국 군사기술 해킹 시도…기술자 체포·구금”

북한이 중국에 파견한 정보기술 인력이 중국 군사기술을 탈취한 사실이 중국 당국에 최근 적발된 것으로 전해졌습니다.



국가정보원은 북한 기술자가 중국 군사 기술을 해킹해 체포·구금됐다는 일부 언론 보도에 대해 관련 동향을 예의주시하고 있다고 오늘(29일) 밝혔습니다.



해당 보도에 따르면 북한 노동당 군수공업부 산하 조직이 중국 선양으로 파견한 IT 기술자 A가 지난달 노트북 PC를 소지한 채 현지 숙소를 이탈해 잠적했다가 중국 공안에 붙잡혔습니다.



중국 공안 수사 과정 중에 A의 노트북에서 중국 무기 등 군수 기술을 해킹한 정보가 나왔고, A는 기술 탈취 행위를 모두 자백한 것으로 알려졌습니다.



해당 사건이 터진 뒤 북한은 현지에서 활동하던 IT 인력들을 본국으로 복귀시켰고, A는 구금 상태인 것으로 전해졌습니다.



북한의 노동당 군수공업부는 핵·미사일 프로그램 등 북한의 군수활동 전반을 담당하며 온라인에서 외화벌이를 하거나 방산 기술을 훔치는 IT 기술자 조직인 ‘313 총국’을 운영합니다.



313 총국은 지난해말 한국 외교부가 독자제재 대상으로 지정했고, 군수공업부 조직 전체는 유엔 안전보장이사회 제재 대상입니다.



