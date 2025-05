[더 보다] ‘입양’ 빼고 가족

마용분(Malene) / 덴마크 입양인

but I would just like to look into their eyes and see just like when I look at my kids, I see it's race of me in them and of their father.

"그저 친생 가족의 눈을 들여다보고 싶어요. 제가 제 아이들의 눈을 볼 때, 그 안에서 제 모습과 아이들 아버지의 모습을 보는 것처럼요."



양을순(Lene) / 덴마크 입양인

Yeah, I would really like to find my parents or even some families. Yeah of course, I would like to know their story but the important thing I think is just to reconnect... sorry...

"정말 제 친생 부모나 가족을 찾고 싶어요. 물론 가족의 사연을 듣고 싶지만, 무엇보다 중요한 건 다시 가족과 연결되는 것 그 자체라고 생각해요. (눈물) 미안해요..."