투어스, 일본레코드협 ‘골드 디스크’…7월 일본 데뷔

그룹 투어스(TWS)의 미니 3집 ‘트라이 위드 어스’(TRY WITH US) 일본 레코드협회 골드 디스크 인증을 받았다고 소속사 플레디스 엔터테인먼트가 오늘(14일) 밝혔습니다.



투어스의 ‘트라이 위드 어스’는 지난달 일본 누적 출하량 10만 장을 넘기면서 일본 레코드협회 골드 인증을 받았습니다.



이번 앨범의 골드 인증은 싱글 1집 ‘라스트 벨’(Last Bell)에 이어 두 번째입니다.



앞서 ‘트라이 위드 어스’는 일본 오리콘이 발표한 ‘주간 앨범 랭킹’과 ‘주간 합산 앨범 랭킹’ 2위, 빌보드 재팬의 ‘핫 앨범’ 5위를 기록하기도 했습니다.



투어스는 오는 7월 2일 일본 데뷔 싱글 ‘나이스 투 시 유 어게인’(Nice to see you again)을 발표하고 본격적인 현지 활동에 돌입할 예정입니다.



[사진 출처 : 플레디스 엔터테인먼트 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!