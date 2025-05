수원시, 28일부터 사흘간 ‘ITS 아태총회’ 개최…30여 국가 참여

경기 수원시는 오는 28일부터 30일까지 사흘간 수원컨벤션센터와 시내 일대에서 ‘제20회 수원 지능형 교통체계(ITS) 아시아태평양 총회’를 개최한다고 밝혔습니다.



‘ITS가 제시하는 초연결도시’를 주제로 하는 이번 총회에는 아시아태평양 지역 30여 개 나라의 인사 1만여 명이 참석하는 가운데 다양한 공식 행사가 진행됩니다.



ITS는 첨단 교통기술로 교통 정보를 효율적으로 관리하고, 과학화·자동화된 운영으로 교통 효율성과 안전성을 높이는 교통 체계를 뜻합니다.



이번 총회에서는 28일 오전 개회식 등 공식 행사 외에도 학술 세션, 전시회·비즈니스 상담회, 기술 시찰·시연, 드론 아트쇼, 플리마켓과 체험존을 비롯한 시민 참여 프로그램 등이 마련됩니다.



컨벤션센터 1층 전시장에서는 국내·외 ITS 관련 기관·업체에서 175개 전시 부스를 운영하며 다양한 이벤트를 진행합니다.



자율주행 주차 로봇, 미래형 UAM(도심항공교통) 전시 등 기술 시연도 이뤄집니다.



ITS 아태총회는 1996년 일본 도쿄에서 시작해 세계총회가 아태 지역에서 열리는 해를 제외하고 매년 열렸습니다. 한국에서 ITS 아태총회가 열리기는 2002년 서울 아태총회 이후 23년 만입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 수원시 제공]



