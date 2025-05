BTS 진, 오늘 신보 ‘에코’ 발매…“듣고 벅차오르면 좋겠어”

방탄소년단 진이 오늘 오후 1시 미니 2집 ‘에코’(Echo)를 전 세계 동시 발매한다고 소속사 빅히트 뮤직이 밝혔습니다.



빅히트 뮤직은 진이 신보 ‘에코’에서 누구나 한 번쯤 겪었을 감정과 상황, 일상적인 삶을 자신만의 시각으로 바라보고 타이틀곡 ‘돈트 세이 유 러브 미’(Don’t Say You Love Me) 등 7개의 음악으로 표현했다고 설명했습니다.



진은 “공연할 때 신나야 듣는 분들도 즐길 수 있으니, 장르에 제한을 두지 않고 공연하기 좋은 곡들로 앨범을 구성했다”면서 “하지만 타이틀곡은 무엇보다 듣기 편한 곡이길 바랐다”고 밝혔습니다.



이어 “많은 분이 신보를 듣고 벅차오르는 감정을 느껴주면 좋겠다”며 “공연장에서는 어떤 느낌일까? 상상하며 들어주신다면 더 기쁠 것 같다”고 전했습니다.



[사진 출처 : 빅히트 뮤직 제공]



