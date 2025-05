세계보건기구 총회서 미국 “탈퇴 권유” vs 중국 “추가 기부”

세계보건기구(WHO)의 탈퇴를 진행 중인 미국이 다른 국가에도 탈퇴를 권유한 반면, 중국은 추가 지원 방침을 발표하며 WHO에 힘을 실었습니다.



로이터, AFP 통신에 따르면 로버트 케네디 주니어 미 보건장관은 현지시간 20일 스위스 유엔 제네바사무소에서 열린 WHO 연례 총회에 영상 메시지를 보내 WHO를 "비대하고 활력을 잃은 조직"이라고 강도 높게 비판했습니다.



그는 "우리의 WHO 탈퇴가 경고 신호가 되길 바란다"며 "이미 뜻을 같이하는 국가들과 접촉 중이며 다른 나라들도 우리와 함께할 것을 고려해달라"고 촉구했습니다.



케네디 장관은 WHO가 중국, 젠더 이데올로기, 제약 산업 등에 영향을 과도하게 받고 있다고 주장하고, 코로나19의 기원과 관련해 WHO가 중국의 정치적 압력에 굴복해 '실험실 유출설'을 은폐했다는 의혹을 거듭 제기했습니다.



반면 류궈중 중국 국무원 부총리는 이날 총회 연설에서 "중국은 앞으로 5년간 WHO에 5억 달러, 한국 돈으로 약 6,973억 원을 추가 지원할 것"이라고 발표했습니다.



류 부총리는 "일방주의와 힘의 정치가 세계 보건 안보를 위협하는 상황에서 이를 극복할 수 있는 길은 다자주의뿐"이라며 "이번 기부를 통해 WHO가 독립적이고 전문적이며 과학적 원칙에 따라 운영될 수 있도록 보장하고자 한다"고 강조했습니다.



류 부총리는 코로나19 기원과 관련한 케네디 장관의 주장에 대해 "중국은 코로나19와 관련해 책임 있고 건설적인 태도를 보여왔다"며 "중국을 중상모략하려는 어떠한 시도도 결코 성공하지 못할 것"이라고 반박했습니다.



WHO에 따르면 2024-2025년 미국은 WHO 전체 예산의 10% 이상인 7억 달러, 한국 돈으로 약 9,762억 원 이상을 지원했습니다.



중국의 기여액은 약 2억 달러 수준이었는데, 이번 중국의 추가 기부가 확정되면 중국은 WHO의 최대 기부국으로 올라서게 됩니다.



WHO는 최근 재정난으로 2026-2027년 예산을 21% 삭감했으며, 회원국 분담금을 2년간 20% 인상하는 방안을 추진 중입니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!