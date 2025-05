10주년 트와이스, 7월 정규 4집 ‘디스 이즈 포’ 발표

걸그룹 트와이스가 7월 11일 정규 4집 '디스 이즈 포'(THIS IS FOR)를 발표한다고 소속사 JYP엔터테인먼트가 21일 밝혔다.



JYP는 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 정규 4집 발매 소식과 관련 영상을 공개했다. 영상에는 '포'(FOUR)라는 키워드를 중심으로 한 아홉 멤버의 모습이 원 테이크 기법으로 담겼다.



트와이스가 정규앨범을 내는 것은 2021년 11월 3집 이후 3년 8개월 만이다.



이들은 10년 전인 2015년 10월 데뷔해 '치어 업'(Cheer Up), 'TT' , '라이키'(LIKEY), '왓 이즈 러브?'(What is Love?) 등의 히트곡을 내며 3세대 K팝 걸그룹으로 활약했다. 지난해 열세번째 미니앨범 '위드 유-스'(With YOU-th)로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위를 기록하기도 했다.



트와이스는 7월 신보 발매 이후 8월 2일(현지시간) 미국 시카고에서 열리는 대형 음악 축제 '롤라팔루자 시카고'에 헤드라이너(간판 출연자)로 출연해 글로벌 활동을 이어간다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



