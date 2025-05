美 엠파이어 스테이트 빌딩, BTS 진 상징색으로 물들었다

미국 뉴욕의 랜드마크 엠파이어 스테이트 빌딩이 그룹 방탄소년단(BTS) 진의 앨범을 상징하는 색으로 물들었다.



21일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 엠파이어 스테이트 빌딩은 이날 점등식을 열고 건물 조명을 진 솔로 2집 '에코'(Echo)의 핵심 색상인 파란색, 분홍색, 노란색, 흰색으로 밝혔다.



진은 점등식 현장에 참석해 앨범 타이틀곡 '돈트 세이 유 러브 미'(Don't Say You Love Me) 무대를 선보였다.



그는 "파란색은 희망, 분홍색은 사랑, 노란색은 기쁨, 흰색은 새로운 시작을 상징한다"며 "언제나 저의 영감과 힘이 되어주시고 전 세계에 크게 울려 퍼지는 메아리가 되어주신 아미(팬덤명)에게 감사하다"고 말했다.



진은 오는 22일 미국 NBC 인기 프로그램 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)에 출연하며, 23일에는 뉴욕에서 스페셜 팬 이벤트 '하이-석진'(Hi-Seokjin)을 개최한다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



