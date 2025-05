“가자를 위해 그랬다”…이스라엘 대사관 직원 총격범 반전·극좌 단체 활동 이력

미국 워싱턴DC 한복판에서 이스라엘 대사관 직원을 살해한 총격범이 과거 반전 단체와 극좌 단체 활동을 했던 것으로 드러났습니다. 특히 가자전쟁을 비난하는 선언문에도 서명했던 것으로 추정돼 전쟁에 대한 미국 내 여론 양극화 심화를 재촉할 수 있다는 우려가 나옵니다.



현지 시각 22일 로이터, 뉴욕타임스(NYT), BBC 등 외신에 따르면 총격 사건이 발생하기 직전인 21일 밤 익명의 엑스(X·옛 트위터) 계정에 ‘가자지구 확전, 전쟁을 집으로’라는 제목의 선언문이 올라왔습니다. 가자전쟁과 관련해 이스라엘과 미국 정부를 비판한 이 선언문에는 이스라엘 대사관 직원 총격 살해범인 엘리아스 로드리게스(31)의 이름이 서명돼있었습니다.



선언문에는 “이스라엘이 팔레스타인에서 저지른 잔혹한 행위는 설명할 수 없다”고 적혀있었고, 미국 정부에 대해서도 여론이 이스라엘에 불리하게 바뀌었는데도 “그저 어깨만 으쓱하고 있다”고 비판했습니다.



총격 사건을 직접 언급하지는 않았지만 무장 행동을 정당화하는 내용도 담겨있었습니다.



댄 봉기노 연방수사국(FBI) 부국장은 이와 관련해 “용의자가 작성한 것으로 추정되는 글을 인지하고 있으며 곧 진위에 대한 조사가 이뤄질 것”이라고 밝혔습니다.



시카고에서 태어나 일리노이대를 졸업한 로드리게스는 미국 비영리 의료단체인 정골의학협회(AOIA)에서 일했으며 FBI 수사에 따르면 워싱턴에는 업무 회의차 온 것으로 전해졌습니다.



로드리게스는 과거 팔레스타인과 연대해 가자전쟁에 반대하는 시위를 조직했던 단체인 ‘앤서’(Act Now to Stop War and End Racism·ANSWER)의 시카고 지부 회원이었던 것으로 확인됐습니다. 또 한때 극좌 성향으로 분류되는 시카고 사회주의진보당(PSL)에도 소속돼있었던 것으로 알려졌습니다.



수사당국은 로드리게스에게 2건의 1급 살인 혐의 등을 적용했습니다. FBI는 증오범죄 및 테러행위로 보고 수사 중입니다.



로드리게스는 당국에 “가자를 위해 그랬다. 팔레스타인을 위해 그랬다”고 진술했다고 AP통신은 전했습니다.



팸 본디 미 법무장관은 이번 사건을 로드리게스의 단독범행으로 보고 있다고 밝혔습니다. 검찰은 사형이나 종신형에 처해질 수 있는 중대 사안으로 보고 있으며, 예비심문은 내달 16일 진행될 예정입니다.



로이터는 이번 사건이 가자전쟁과 관련해 이스라엘 지지자와 친팔레스타인 시위대 간의 갈등을 더 악화시킬 수 있다고 짚었습니다.



이스라엘이 가자지구에서 군사작전을 확대하면서 국제사회의 비난 여론이 고조되고 있지만, 도널드 트럼프 행정부는 친팔레스타인 시위를 반유대주의로 낙인찍고 대학 등을 압박하고 있습니다.



한편, 피해자들이 평소 아랍인과 유대인 간 가교역할에 헌신해온 것으로 알려져 안타까움을 더합니다. 지인 등에 따르면 피해자 야론 리신스키(30)와 사라 린 밀그림(26)은 팔레스타인과 이스라엘 젊은이들을 교육하고 이들 간 대화를 촉진하는 단체인 ‘테크투피스’(Tech2Peace) 활동을 해온 것으로 전해졌습니다.



[사진 출처 : UPI=연합뉴스]



