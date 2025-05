‘피아노맨’ 빌리 조엘, 뇌질환으로 활동 중단…“청력 등 문제”

'피아노 맨'(Piano Man)으로 유명한 미국의 싱어송라이터 빌리 조엘(76)이 뇌 질환 진단을 받은 사실을 공개하며 치료에 전념하기 위해 활동을 중단한다고 발표했습니다.



현지시간 어제(23일) 조엘의 인스타그램에 게시된 성명에 따르면 조엘은 최근 정상뇌압수두증(Normal pressure hydrocephalus, NPH) 진단을 받고, 예정된 모든 콘서트를 취소하기로 했습니다.



조엘 측은 근래 콘서트 공연을 진행하면서 악화해 청력과 시력, 균형감각에 문제가 생겼다고 밝혔습니다.



조엘은 의사의 지시에 따라 물리 치료를 받고 있으며, 회복을 위해 공연을 자제하라는 권고를 받았습니다.



조엘은 "관객들을 실망시켜 죄송하고, 이해해주셔서 감사하다"고 말했습니다.



조엘의 소식을 전한 미 일간 뉴욕타임스(NYT)는 그가 진단받은 NPH가 뇌에 과도한 척수액이 쌓여 발생하는 희소 질환으로, 보행 장애와 방광 조절 장애 등 증상을 유발한다고 설명했습니다.



앞서 조엘은 지난 3월에도 건강 문제를 이유로 들어 8차례의 예정된 콘서트를 몇 개월 연기한 바 있습니다.



1970년대 초부터 팝 무대를 주름잡은 조엘은 '피아노 맨'을 비롯해 '저스트 더 웨이 유 아'(Just the Way You Are), '아니스티'(Honesty), '업타운 걸'(Uptown Girl) 등 수많은 히트곡을 냈습니다.



NYT에 따르면 그는 지난 50여년간 빌보드 '핫 100' 싱글 차트에 43곡을 올렸습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



