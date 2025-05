선글라스 끼고 목 쉰 손흥민…런던 버스 퍼레이드 현장 [지금뉴스]

동영상 고정 취소

현지 시각 23일, 영국 런던 북부 토트넘 홋스퍼 스타디움 앞에 설치된 무대에 '캡틴' 손흥민이 오르자 'Sonny'를 연호하는 팬들의 응원이 울려 퍼졌습니다.



2024~2025 유럽축구연맹 유로파리그 우승으로 17년 만에 트로피를 획득한 토트넘이 영국 런던에서 버스 퍼레이드를 펼쳤습니다.



'캡틴' 손흥민은 "이 순간을 꿈꿔왔는데 드디어 일어났다"며 토트넘 유니폼을 입고 우승을 해냈다는 게 너무 기쁘고 이 팀이 너무너무 자랑스럽다"고 말했습니다.



수만 명의 팬들은 토트넘 응원가인 'When the Spurs Go Marching In'을 함께 부르며 선수들을 반겼습니다.



포스테코글루 감독은 주장 손흥민을 호명하며 "우리 영웅들을 이끈 '전설' 손흥민"이라고 소개했고, 팬들은 큰 소리로 환호했습니다.



17년 만에 우승컵을 들어 올린 토트넘의 버스 퍼레이드 현장, 영상으로 준비했습니다.



