제이홉, 다음 달 신곡 ‘킬린 잇 걸’ 발표…“래퍼 글로릴라 피처링”

그룹 방탄소년단 제이홉이 다음 달 또 다른 신곡으로 돌아옵니다.



소속사 빅히트 뮤직은 제이홉이 다음 달 13일 오후 1시 디지털 싱글 ‘킬린 잇 걸’(Killin‘ It Girl)을 발표한다고 오늘(29일) 밝혔습니다.



’킬린 잇 걸‘은 한순간 사랑에 빠진 설렘을 솔직하게 표현한 힙합 장르 곡으로, 래퍼 글로릴라가 피처링으로 참여했다고 소속사는 설명했습니다.



글로릴라는 지난해 정규 앨범으로 빌보드 메인 앨범 순위 5위를 차지한 미국 출신 여성 래퍼입니다.



제이홉은 지난 3월부터 솔로 싱글 프로젝트로 ’스위트 드림스‘(Sweet Dreams), ’모나리자‘(MONA LISA) 등의 신곡을 발표했으며 이번 신곡이 프로젝트의 마지막 곡이 될 전망입니다.



한편, 제이홉은 다음 달 13일부터 이틀 동안 경기도 고양종합운동장 주 경기장에서 콘서트 ’호프 온 더 스테이지 파이널‘(HOPE ON THE STAGE FINAL)을 개최합니다.



[사진 출처 : 빅히트 뮤직 제공]



