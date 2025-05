“BTS 콘서트 실황 영화 상영”…7월 ‘하이브 씨네 페스트’ 개최

하이브가 오는 7월 아시아 10개 국 350여 개 극장에서 ‘하이브 씨네 페스트 인 아시아’(HYBE CINE FEST in ASIA sponsored by Weverse)를 연다고 오늘(29일) 밝혔습니다.



씨네 페스트는 하이브 소속 가수들의 콘서트 실황 영화와 다양한 오프라인 이벤트를 극장에서 즐기는 음악 축제입니다.



올해 씨네 페스트에서는 방탄소년단의 온라인 콘서트 ‘BTS 맵 오브 더 솔 원’(BTS MAP OF THE SOUL ON:E)과 세븐틴의 월드투어 ‘비 더 선’(BE THE SUN) 서울 공연, 투모로우바이투게더(TXT)의 월드투어 ‘스위트 미라지’(SWEET MIRAGE) 피날레 공연, 엔하이픈의 월드투어 ‘페이트’(FATE) 서울 공연 등이 상영됩니다.



아울러 방탄소년단, 세븐틴, 투모로우바이투게더, 엔하이픈, 르세라핌 등 소속 가수 10팀의 22개 뮤직비디오를 상영관에서 따라 부르는 ‘하이브 시네마 노래방’ 행사도 진행됩니다.



앞서 하이브는 지난해 11월 중남미 11개국 486개 극장에서 처음으로 이 행사를 열어 누적 관객 26만여명을모았습니다.



[사진 출처 : 하이브 제공]



