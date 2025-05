트럼프 대통령 “일본제철의 US스틸 인수는 투자”…미국이 통제권을 갖는다“

도널드 트럼프 미국 대통령은 일본제철의 US 스틸 인수 협약과 관련해, 인수가 아닌 ‘투자’임을 강조하고 최종 계약은 아직 체결되지 않았다고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 현지 시각 30일 미국 펜실베이니아주 피츠버그 근처에 있는 US 스틸 어빈 제철소에서 열린 기념행사에서 연설을 하고 워싱턴DC로 돌아온 이후 기자들과 만나, “일본제철이 US 스틸을 인수하는 것이냐?”라는 질문을 받자 “이것은 투자”라고 답했다고 백악관 공동취재단(POOL)이 전했습니다.



이어 “그것은 미국에 의해 통제되며 이사회도 통제된다. 더 중요한 것은 일본기업이 US스틸 시설에 돈을 쓰고 있다는 것”이라고 대답했습니다.



또, “그걸 가져갈 수는 없다. 뭘 할 수 있나? 일본으로 옮기려 할까? 그런 일은 일어나지 않을 것”이라고 설명했습니다.



트럼프 대통령은 기자들이 다시 “일본제철이 US 스틸을 소유하게 되느냐?”라고, 거듭 묻자 명확한 대답을 하지 않고, “내가 이런 제안을 4차례 거절했지만, 그들(일본 측)이 결국 제대로 하자, 나는 매우 좋아하게 됐다”고 설명했습니다.



일본제철의 US 스틸 인수 형식과 관련해 공화당 소속 펜실베이니아 데이브 매코믹 상원의원은

CNBC와의 인터뷰에서 미국 정부가 ‘황금주’를 소유하게 될 것이라고 밝혔습니다.



여기서 황금주는 ‘보유한 주식의 금액이나 수량과 상관없이 주주총회에서 의결된 중요 사항에 대해 거부권을 행사할 수 있는 특별 주식’을 의미합니다.



미국 정부가 황금주를 통해 US 스틸 이사진 일부를 추천하고, 생산량 축소 등 국익에 영향을 주는 이사회의 결정에 거부권을 행사할 수 있다고 설명한 것입니다.



일각에선 미국 정부가 실제로 황금주를 소유하는 것보다는 경영진의 특정 조치에 대해 미국 정부가 거부권을 행사할 수 있는 협약이 체결될 수 있다는 전망도 제기됩니다.



제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표는 “핵심 원칙은 미국이 제조업이든 첨단기술이든

핵심산업에 대한 통제권을 가져야 한다는 것”이라고 전제하고, “외국 기업이 이런 회사를 인수하거나 대규모 투자를 할 때 미국은 통제권을 유지해야 한다”고 말했습니다.



일본제철은 새 제철소에 170억 달러(약 23조 5천억 원)를 투자할 것으로 알려졌습니다.



또한 향후 10년간 US 스틸의 용광로를 완전 가동 상태로 유지하고, 직원들도 해고하지 않기로 약속했다고 트럼프 대통령이 전했습니다.



트럼프 대통령은 일본제철의 US 스틸 인수와 관련한 협상이 미일 통상협상에 영향을 미칠 것인가 라는 질문에는 “일본은 무역협정을 하고 싶어 한다. 이번 협약은 관련이 없고 해를 끼치지도 않을 것”이라고 답했습니다.



이와 함께 트럼프 대통령은 인도-파키스탄 분쟁 중재에 대해 “내가 자랑스러워하는 협상은 무역을 통해 잠재적 핵전쟁을 막았다는 것”이라고 답하고, 파키스탄 대표단이 다음 주 워싱턴을 방문할 예정이고 인도와 무역 합의가 임박했다고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 미국에 유학 중인 중국인의 비자를 적극적으로 취소하겠다는 국무부의 방침과 관련해선 “그들은 괜찮을 것이다. 우리는 단지 개별 학생을 확인하려는 것”이라고 말했습니다.



트럼프 대통령은 정부효율부(DOGE) 수장으로서 특별공무원 업무를 마무리한 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 마약 등 약물을 다량 복용했다는 보도에 대해선 “몰랐다”며 “나는 일론과 관련한 어떤 것도 우려하지 않는다”고 밝혔습니다.



그는 수지 와일스 백악관 비서실장을 사칭해 돈을 요구한 사건이 벌어진 것에 대해 보고받았다면서 “와일스 실장이 잘 처리할 것이다. 전화가 해킹당해 그녀를 사칭하려 했다는 말을 들었는데 누구도 수지를 사칭할 수 없다”고 말했습니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



