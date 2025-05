트럼프 “철강 관세 25→50%로 인상”…한국 철강 수출 영향 예상

동영상 고정 취소

트럼프 미국 대통령이 다음달부터 수입 철강 제품에 대한 관세를 25%에서 50%로 두 배 인상하겠다고 밝혔습니다.



이번 인상 조치로 한국의 대미 철강 수출액은 더 줄어들 것으로 우려됩니다.



안세득 기자가 보도합니다.



트럼프 미국 대통령이 현지 시각 30일 US 스틸 어빈 제철소를 방문해 수입 철강 제품에 대한 관세를 현행 25%에서 50%로 두 배 인상하겠다고 밝혔습니다.



미국의 철강 산업을 지키기 위한 조치라고 설명했습니다.



[트럼프/미국 대통령 : 어느 누구도 미국의 철강산업을 훔칠 수 없을 것입니다. 기존 세율 25%는 넘을 수 있는 장벽이었지만 50% 관세는 누구도 더 이상 넘지 못할 장벽이 될 것입니다."]



이번 50% 관세 인상은 6월 4일부터 시행됩니다.



트럼프 행정부는 무역확장법을 근거로 지난 3월 12일부터 철강 수입품에 대해 25%의 관세를 부과해 왔습니다.



이것이 2배로 인상된 것입니다.



'갑작스러운' 관세 인상은 일본제철의 US 스틸 인수와 관련된 것으로 보입니다.



트럼프 대통령은 지난 23일 국가안보 이유로 인수를 막았던 일본제철의 US 스틸 인수를 사실상 승인하는 결정을 내렸습니다.



그 후 개최를 예고한 이번 행사에서 트럼프 대통령은 "US 스틸은 계속 미국 기업으로 남는다는 '블록버스터 협약'을 축하하기 위해 이 자리에 모였다"고 밝혔습니다.



과거 바이든 전 대통령과 같이 일본제철의 인수를 반대했다고 입장을 바꾼 이유와 관련해 일본 기업이 수십억 달러를 투자할 것이기 때문이라고 설명했습니다.



일본제철의 대미 투자액은 140억 달러로, 한국 돈 19조 4천여억 원 규모입니다.



철강업계에 따르면 지난해 한국의 전체 철강 수출 가운데 미국 비중은 13% 정도로 이번 관세 인상으로 대미 수출액이 더 줄어들 것으로 우려됩니다.



KBS 뉴스 안세득입니다.



